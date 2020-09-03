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03 вересня 2020, 14:31 7

Шахті "Надія" перераховано 5 млн гривень для виплат зарплати - Міненерго

03 вересня 2020, 14:31 7
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Тим часом шахтарі продовжують протестувати під землею
Тим часом шахтарі продовжують протестувати під землею
Фото: з відкритих джерел
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ПАТ "Центренерго" перерахувало ПрАТ "Шахта "Надія" 5 мільйонів гривень, які буде направлено на виплату боргів із зарплати.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Міністерство енергетики звернулося до ПАТ "Центренерго" з пропозицією надати авансовий платіж сумою 5 млн грн за вугільну продукцію шахти "Надія". Кошти вже надійшли на рахунки шахти. Вони будуть направлені на виплату зарплати гірників", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, 31 серпня, за зверненням Міненерго, ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" перерахувало шахті "Надія" 3,7 млн грн, які також направлять на виплату заробітної плати.

Тим часом 18 шахтарів продовжують протестувати під землею. Про це ЗМІ повідомив голова профспілки шахти "Надія" Руслан Віхоть. За його словами, гірникам надійшли гроші. Проте їм досі не виплатили зарплату за квітень, травень, червень і серпень.

Раніше повідомлялось, що на Червоноградщині Львівської області триває страйк на шахті "Надія". Шахтарі вимагають виплатити заборговану ще з березня заробітну плату.

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