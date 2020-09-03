Шахте "Надежда" перечислено 5 млн гривен для выплат зарплаты - Минэнерго

Тем временем шахтеры продолжают протестовать под землей

Тем временем шахтеры продолжают протестовать под землей

Фото: из открытых источников

ПАО "Центрэнерго" перечислило ЧАО "Шахта "Надежда" 5 миллионов гривен, которые будут направлены на выплату долгов по зарплате.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Министерство энергетики обратилось к ПАО "Центрэнерго" с предложением предоставить авансовый платеж суммой в 5 млн грн за угольную продукцию шахты "Надежда". Средства уже поступили на счета шахты. Они будут направлены на выплату зарплаты горняков", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 31 августа, по обращению Минэнерго, ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" перечислило шахте "Надежда" 3,7 млн грн, которые также будут направлены на выплату заработной платы.

Тем временем 18 шахтеров продолжают протестовать под землей. Об этом СМИ сообщил председатель профсоюза шахты "Надежда" . По его словам, горнякам поступили деньги. Однако до сих пор им не выплатили зарплату за апрель, май, июнь и август.

Ранее сообщалось, что на Червоноградщине Львовской области продолжается забастовка на шахте "Надежда". Шахтеры требуют выплатить задолженную еще с марта заработную плату.