У західних регіонах України можуть ввести більш жорсткий карантин
У цих областях значно зросла кількість нових хворих
У цих областях значно зросла кількість нових хворих
У трьох областях України - Львівській, Волинській та Закарпатській областях можуть ввести більш жорсткі обмеження.
Як передає RegioNews, про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Найбільш критична ситуація щодо можливості запровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах. Зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях", - заявив Ляшко.
Він зазначив, що до 31 липня точно не будуть пом'якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей у приміщеннях.
Нагадаємо, сьогодні у Львівській області підтвердили 240 нових випадків зараження коронавирусной інфекцією, у Закарпатській - 103, Волинській - 42.
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