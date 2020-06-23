В западных регионах Украины могут ввести более жесткий карантин

В этих областях значительно возросло количество новых заболевших

В этих областях значительно возросло количество новых заболевших

Фото: pixabay.com

В трех областях Украины - Львовской, Волынской и Закарпатской областях могут ввести более жесткие ограничения.

Как передает RegioNews, об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах. В частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях", - заявил Ляшко.

Он отметил, что до 31 июля точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.

Напомним, сегодня во Львовской области подтвердили 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Закарпатской - 103, Волынской - 42.