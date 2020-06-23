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23 июня 2020, 21:14 6

В западных регионах Украины могут ввести более жесткий карантин

23 июня 2020, 21:14 6
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В этих областях значительно возросло количество новых заболевших
В этих областях значительно возросло количество новых заболевших
Фото: pixabay.com
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В трех областях Украины - Львовской, Волынской и Закарпатской областях могут ввести более жесткие ограничения. 

Как передает RegioNews, об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах. В частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях", - заявил Ляшко.

Он отметил, что до 31 июля точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.

Напомним, сегодня во Львовской области подтвердили 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Закарпатской - 103, Волынской - 42.

коронавирус вирус карантин инфекции Виктор Ляшко
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