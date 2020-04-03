У Львові народилися двоє бабаченят
У Львові в еколого-натуралістичному центрі поповнення - двоє бабаченят, хлопчик і дівчинка
У Львові в еколого-натуралістичному центрі поповнення - двоє бабаченят, хлопчик і дівчинка
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НТН.
У Львові в еколого-натуралістичному центрі поповнення. Нещодавно на світ з'явилося двоє бабаченят, хлопчик і дівчинка. А ось хто мати дітей — поки невідомо.
У дерев'яному будиночку живе троє бабаків: самець Міша і дві самки Марусі. Яка з них стала мамою загадка, тому що домашніх тварин не витягують з дому, щоб зайвий раз не турбувати.
Опубліковано НТН П'ятниця, 3 квітня 2020 р.
Нагадаємо, у Миколаївському зоопарку народився баранчик з чотирма рогами. Новонароджений декоративний баранець Святого Якова відрізняється від звичайних баранов кількістю рогів.
Україна заборонила ввозити тварин з Китаю
03 березня 2020, 09:06У Полтаві безпритульних тварин визнали частиною екосистеми міста
28 лютого 2020, 13:59
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 квітня 2020, 15:44Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
- 22:02 03 квітня В Україні вже 1072 хворих коронавірусом - МОЗ
- 21:51 03 квітня Бійка в ресторані: Іллі Киві вручили підозру у вчиненні злочину
- 21:08 03 квітня Детективи НАБУ допитали брата Єрмака та взяли зразки його голосу
- 20:59 03 квітня Голова ДАБІ: в регіонах готуються провокації та спроби дискредитувати реформу містобудування
- 19:53 03 квітня ТЕС ахметова отримуватимуть газ за цінами для населення
- 19:16 03 квітня Доба на Донбасі: ворог випустив майже 100 мін по силах ООС
- 15:44 03 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 14:00 31 березня Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
Всі блоги »
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації