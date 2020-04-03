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03 квітня 2020, 19:15 12

У Львові народилися двоє бабаченят

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03 квітня 2020, 19:15 12
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У Львові в еколого-натуралістичному центрі поповнення - двоє бабаченят, хлопчик і дівчинка
Фото: ТАСС
У Львові в еколого-натуралістичному центрі поповнення - двоє бабаченят, хлопчик і дівчинка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НТН.

У Львові в еколого-натуралістичному центрі поповнення. Нещодавно на світ з'явилося двоє бабаченят, хлопчик і дівчинка. А ось хто мати дітей — поки невідомо.

У дерев'яному будиночку живе троє бабаків: самець Міша і дві самки Марусі. Яка з них стала мамою загадка, тому що домашніх тварин не витягують з дому, щоб зайвий раз не турбувати.

Нагадаємо, у Миколаївському зоопарку народився баранчик з чотирма рогами. Новонароджений декоративний баранець Святого Якова відрізняється від звичайних баранов кількістю рогів.


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