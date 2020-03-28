Новонароджений декоративний баранчик Святого Якова відрізняється від звичайних баранів кількістю рогів

Фото: Миколаївський зоопарк

Новонароджений декоративний баранчик Святого Якова відрізняється від звичайних баранів кількістю рогів

Про це повідомляє Миколаївський зоопарк на сторінці в Facebook.

Співробітники зоопарку регулярно публікують відео з тваринами, навіть під час карантину.

На цей раз героєм відео став новонароджений баранчик Святого Якова.

Від звичайних баранів, порода Святого Якова відрізняється кількістю рогів. Їх у тварин аж чотири. Розводять баранчиків найчастіше як декоративну породу.

Новонародженого мешканця зоопарку ще називають Джакоб, це англійська вимова породи.