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28 березня 2020, 18:56 17

У Миколаївському зоопарку народився баранчик з чотирма рогами

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28 березня 2020, 18:56 17
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Новонароджений декоративний баранчик Святого Якова відрізняється від звичайних баранів кількістю рогів
Фото: Миколаївський зоопарк
Новонароджений декоративний баранчик Святого Якова відрізняється від звичайних баранів кількістю рогів

Про це повідомляє Миколаївський зоопарк на сторінці в Facebook.

Співробітники зоопарку регулярно публікують відео з тваринами, навіть під час карантину.

На цей раз героєм відео став новонароджений баранчик Святого Якова.

Від звичайних баранів, порода Святого Якова відрізняється кількістю рогів. Їх у тварин аж чотири. Розводять баранчиків найчастіше як декоративну породу.

Новонародженого мешканця зоопарку ще називають Джакоб, це англійська вимова породи.

Сьогодні для вас ще одне мі-мі-мішне відео - про новонародженого баранчика Святого Якоба

Опубліковано Николаевский зоопарк Nikolaev zoo Середа, 25 березня 2020 р.


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