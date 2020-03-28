У Миколаївському зоопарку народився баранчик з чотирма рогами
Новонароджений декоративний баранчик Святого Якова відрізняється від звичайних баранів кількістю рогів
Новонароджений декоративний баранчик Святого Якова відрізняється від звичайних баранів кількістю рогів
Про це повідомляє Миколаївський зоопарк на сторінці в Facebook.
Співробітники зоопарку регулярно публікують відео з тваринами, навіть під час карантину.
На цей раз героєм відео став новонароджений баранчик Святого Якова.
Від звичайних баранів, порода Святого Якова відрізняється кількістю рогів. Їх у тварин аж чотири. Розводять баранчиків найчастіше як декоративну породу.
Новонародженого мешканця зоопарку ще називають Джакоб, це англійська вимова породи.
Сьогодні для вас ще одне мі-мі-мішне відео - про новонародженого баранчика Святого ЯкобаОпубліковано Николаевский зоопарк Nikolaev zoo Середа, 25 березня 2020 р.
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