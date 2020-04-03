Во Львове родились двое сурчат

Во Львове в эколого-натуралистическом центре пополнение - двое сурчат, мальчик и девочка

Фото: ТАСС

Во Львове в эколого-натуралистическом центре пополнение - двое сурчат, мальчик и девочка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НТН.

Во Львове в эколого-натуралистическом центре пополнение. Недавно на свет появилось двое сурчат, мальчик и девочка. А вот кто мать детей — пока неизвестно.

В деревянном домике живет трое сурков: самец Миша и две самки Маруси. Какая из них стала мамой загадка, потому что домашних животных не извлекают из дома, чтобы лишний раз не беспокоить.

Напомним, в Николаевском зоопарке родился барашек с четырьмя рогами. Новорожденный декоративный барашек Святого Якова отличается от обычных баранов количеством рогов.