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03 апреля 2020, 19:15 8

Во Львове родились двое сурчат

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03 апреля 2020, 19:15 8
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Во Львове в эколого-натуралистическом центре пополнение - двое сурчат, мальчик и девочка
Фото: ТАСС
Во Львове в эколого-натуралистическом центре пополнение - двое сурчат, мальчик и девочка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НТН.

Во Львове в эколого-натуралистическом центре пополнение. Недавно на свет появилось двое сурчат, мальчик и девочка. А вот кто мать детей — пока неизвестно.

В деревянном домике живет трое сурков: самец Миша и две самки Маруси. Какая из них стала мамой загадка, потому что домашних животных не извлекают из дома, чтобы лишний раз не беспокоить.

Напомним, в Николаевском зоопарке родился барашек с четырьмя рогами. Новорожденный декоративный барашек Святого Якова отличается от обычных баранов количеством рогов.


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