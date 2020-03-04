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04 марта 2020, 10:31 1

Во Львове задержали "атовца" с поддельным удостоверением участника боевых действий

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04 марта 2020, 10:31 1
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Представившись вымышленным прозвищем "Воин", мужчина планировал получить материальную помощь
Представившись вымышленным прозвищем "Воин", мужчина планировал получить материальную помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины во Львовской области.

Правоохранители разоблачили мужчину, который на протяжении последних лет по поддельным документам участника боевых действий пытался незаконно получить льготы от государства.

Злоумышленник, который представлялся вымышленным прозвищем "Воин", подавал свои документы в Львовский центр оказания услуг участникам боевых действий. По поддельным бланком он планировал получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. По информации следствия, "Воин" также собирал "пожертвования" из местных жителей.

В настоящее время злоумышленнику сообщено подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - использование заведомо поддельного документа.


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