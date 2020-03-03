13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 13:17 7

На Львівщині підготували 150 місць для людей з підозрою на коронавірус

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 13:17 7
Читайте также на русском языке
Немирівський санаторій обрали місцем можливого карантину
Немирівський санаторій обрали місцем можливого карантину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

Протитуберкульозний санаторій, що розташований поблизу смт. Немирів на Яворівщині, готовий приймати людей з підозрою на коронавірус. Звідти перевели частину своїх пацієнтів, а інших – відправили додому. Тепер медпрацівникам проводять інструктажі. Крім того, готують і приміщення, адже санаторій міг би прийняти до 150 людей. Медзаклад обрали місцем можливого карантину.

"У цьому санаторії в корпусах будуть перебувати особи, які потребують обстеження, обсервації, як такі, що були в контакті з особою, хворою на коронавірус. До двох тижнів вони будуть підлягати нагляду і медперсонал буде вдягати засоби захисту, щоб спостерігати за особами, що перебувають в обсервації", — пояснив в.о. директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Андрій Васько.

А для того, щоб працівники протитуберкульозного центру були готові приймати людей із підозрою на коронавірус Covid-19, їм проводять короткий інструктаж.

"Це звичайні заходи з профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це те, що стосується кожної людини: як медперсоналу, так і осіб, які будуть тут перебувати. Тобто етика кашлю, дотримання особистої гігієни", — каже головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Ольга Богославець.

Медперсонал санаторію "Немирів" спокійно відреагував на можливість приймати людей із небезпечною недугою. Лікарі кажуть, що бачили і гірше.

"Можливо, люди, які не працювали в інфекційних установах, можуть боятися коронавірусу. Ми працювали з туберкульозом. Повірте, невиліковний туберкульоз із тими штамами, які зараз є в Україні, набагато страшніший, ніж той коронавірус", — каже лікарка-фтизіатр Світлана Мисько.

Якщо ж у когось із тих людей, які перебуватимуть тут на обсервації, таки підтвердять коронавірус, то їх відправлять на лікування у Львівську обласну інфекційну лікарню.

3 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, 19 лютого у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих. Протест почався вранці, коли з медустанови евакуйовували пацієнтів.


Львовщина Коронавирус коронавірус
Через коронавірус можуть змінитись правила виклику лікаря та "швидкої"
03 березня 2020, 13:15
Житомирщина закупить 500 спецкостюмів на випадок коронавірусу
03 березня 2020, 13:09
Скалецька заспокоїла щодо першого випадку коронавируса в Україні
03 березня 2020, 13:04
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »