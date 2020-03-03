На Львівщині підготували 150 місць для людей з підозрою на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.
Протитуберкульозний санаторій, що розташований поблизу смт. Немирів на Яворівщині, готовий приймати людей з підозрою на коронавірус. Звідти перевели частину своїх пацієнтів, а інших – відправили додому. Тепер медпрацівникам проводять інструктажі. Крім того, готують і приміщення, адже санаторій міг би прийняти до 150 людей. Медзаклад обрали місцем можливого карантину.
"У цьому санаторії в корпусах будуть перебувати особи, які потребують обстеження, обсервації, як такі, що були в контакті з особою, хворою на коронавірус. До двох тижнів вони будуть підлягати нагляду і медперсонал буде вдягати засоби захисту, щоб спостерігати за особами, що перебувають в обсервації", — пояснив в.о. директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Андрій Васько.
А для того, щоб працівники протитуберкульозного центру були готові приймати людей із підозрою на коронавірус Covid-19, їм проводять короткий інструктаж.
"Це звичайні заходи з профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це те, що стосується кожної людини: як медперсоналу, так і осіб, які будуть тут перебувати. Тобто етика кашлю, дотримання особистої гігієни", — каже головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Ольга Богославець.
Медперсонал санаторію "Немирів" спокійно відреагував на можливість приймати людей із небезпечною недугою. Лікарі кажуть, що бачили і гірше.
"Можливо, люди, які не працювали в інфекційних установах, можуть боятися коронавірусу. Ми працювали з туберкульозом. Повірте, невиліковний туберкульоз із тими штамами, які зараз є в Україні, набагато страшніший, ніж той коронавірус", — каже лікарка-фтизіатр Світлана Мисько.
Якщо ж у когось із тих людей, які перебуватимуть тут на обсервації, таки підтвердять коронавірус, то їх відправлять на лікування у Львівську обласну інфекційну лікарню.
3 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус.
Нагадаємо, 19 лютого у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих. Протест почався вранці, коли з медустанови евакуйовували пацієнтів.
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