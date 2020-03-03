На Львівщині підготували 150 місць для людей з підозрою на коронавірус

Немирівський санаторій обрали місцем можливого карантину

Немирівський санаторій обрали місцем можливого карантину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

Протитуберкульозний санаторій, що розташований поблизу смт. Немирів на Яворівщині, готовий приймати людей з підозрою на коронавірус. Звідти перевели частину своїх пацієнтів, а інших – відправили додому. Тепер медпрацівникам проводять інструктажі. Крім того, готують і приміщення, адже санаторій міг би прийняти до 150 людей. Медзаклад обрали місцем можливого карантину.

"У цьому санаторії в корпусах будуть перебувати особи, які потребують обстеження, обсервації, як такі, що були в контакті з особою, хворою на коронавірус. До двох тижнів вони будуть підлягати нагляду і медперсонал буде вдягати засоби захисту, щоб спостерігати за особами, що перебувають в обсервації", — пояснив в.о. директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Андрій Васько.

А для того, щоб працівники протитуберкульозного центру були готові приймати людей із підозрою на коронавірус Covid-19, їм проводять короткий інструктаж.

"Це звичайні заходи з профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це те, що стосується кожної людини: як медперсоналу, так і осіб, які будуть тут перебувати. Тобто етика кашлю, дотримання особистої гігієни", — каже головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Ольга Богославець.

Медперсонал санаторію "Немирів" спокійно відреагував на можливість приймати людей із небезпечною недугою. Лікарі кажуть, що бачили і гірше.

"Можливо, люди, які не працювали в інфекційних установах, можуть боятися коронавірусу. Ми працювали з туберкульозом. Повірте, невиліковний туберкульоз із тими штамами, які зараз є в Україні, набагато страшніший, ніж той коронавірус", — каже лікарка-фтизіатр Світлана Мисько.

Якщо ж у когось із тих людей, які перебуватимуть тут на обсервації, таки підтвердять коронавірус, то їх відправлять на лікування у Львівську обласну інфекційну лікарню.

3 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, 19 лютого у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих. Протест почався вранці, коли з медустанови евакуйовували пацієнтів.