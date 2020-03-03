Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
Противотуберкулезный санаторий, расположенный вблизи пгт. Немиров Яворовского района, готов принимать людей с подозрением на коронавирус. Оттуда перевели часть своих пациентов, а других – отправили домой. Теперь медработникам проводят инструктажи. Кроме того, готовят и помещение, ведь санаторий мог бы принять до 150 человек. Медучреждение выбрали местом возможного карантина.
"В этом санатории в корпусах будут находиться лица, которые требуют обследования, обсервации, как такие, что были в контакте с лицом, больным коронавирусом. До двух недель они будут подлежать надзору и медперсонал будет надевать средства защиты, чтобы наблюдать за лицами, находящимися в обсервации", — пояснил и.о. директора департамента охраны здоровья ЛОГА Андрей Васько.
А для того, чтобы работники противотуберкулезного центра были готовы принимать людей с подозрением на коронавирус Covid-19, им проводят краткий инструктаж. Это обычные меры по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. То, что касается каждого человека: как медперсонала, так и лиц, которые будут здесь находиться. То есть этика кашля, соблюдение личной гигиены.
Медперсонал санатория "Немиров" спокойно отреагировал на возможность принимать людей с опасным недугом. Врачи говорят, что видели и хуже.
"Возможно, люди, которые не работали в инфекционных учреждениях, могут бояться коронавируса. Мы работали с туберкулезом. Поверьте, неизлечимый туберкулез с теми штаммами, которые сейчас есть в Украине, гораздо страшнее, чем коронавирус", — говорит врач-фтизиатр Светлана Мисько.
Если же у кого-то из тех людей, которые будут находиться здесь на обсервации, таки подтвердят коронавирус, то их отправят на лечение во Львовскую областную инфекционную больницу.
3 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавируса.
Напомним, 19 февраля в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Протест начался утром, когда из медучреждения эвакуировали пациентов.
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