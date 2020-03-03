Во Львовской области подготовили 150 мест для людей с подозрением на коронавирус

Немировский санаторий выбрали местом возможного карантина

Немировский санаторий выбрали местом возможного карантина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Противотуберкулезный санаторий, расположенный вблизи пгт. Немиров Яворовского района, готов принимать людей с подозрением на коронавирус. Оттуда перевели часть своих пациентов, а других – отправили домой. Теперь медработникам проводят инструктажи. Кроме того, готовят и помещение, ведь санаторий мог бы принять до 150 человек. Медучреждение выбрали местом возможного карантина.

"В этом санатории в корпусах будут находиться лица, которые требуют обследования, обсервации, как такие, что были в контакте с лицом, больным коронавирусом. До двух недель они будут подлежать надзору и медперсонал будет надевать средства защиты, чтобы наблюдать за лицами, находящимися в обсервации", — пояснил и.о. директора департамента охраны здоровья ЛОГА Андрей Васько.

А для того, чтобы работники противотуберкулезного центра были готовы принимать людей с подозрением на коронавирус Covid-19, им проводят краткий инструктаж. Это обычные меры по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. То, что касается каждого человека: как медперсонала, так и лиц, которые будут здесь находиться. То есть этика кашля, соблюдение личной гигиены.

Медперсонал санатория "Немиров" спокойно отреагировал на возможность принимать людей с опасным недугом. Врачи говорят, что видели и хуже.

"Возможно, люди, которые не работали в инфекционных учреждениях, могут бояться коронавируса. Мы работали с туберкулезом. Поверьте, неизлечимый туберкулез с теми штаммами, которые сейчас есть в Украине, гораздо страшнее, чем коронавирус", — говорит врач-фтизиатр Светлана Мисько.

Если же у кого-то из тех людей, которые будут находиться здесь на обсервации, таки подтвердят коронавирус, то их отправят на лечение во Львовскую областную инфекционную больницу.

3 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавируса.

Напомним, 19 февраля в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Протест начался утром, когда из медучреждения эвакуировали пациентов.