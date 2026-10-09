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09 жовтня 2026, 17:11

Понад 6,7 млн грн безпідставних бойових виплат: судитимуть чотирьох військових посадовців

09 жовтня 2026, 17:11
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Луганщині до суду скерували обвинувальні акти щодо чотирьох військових посадовців, яких обвинувачують у службовій недбалості

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, через неналежну перевірку документів військовослужбовцям безпідставно нарахували понад 6,7 млн грн додаткових виплат за участь у бойових діях.

За матеріалами слідства, у грудні 2022 року підрозділ територіальної оборони залучили до бойових дій. Однак уже за п’ять днів його вивели з лінії розмежування, передавши позиції іншій військовій частині.

Попри це, протягом наступних двох місяців військовослужбовцям продовжували нараховувати додаткові виплати за участь у бойових завданнях.

Слідство вважає, що посадовці не забезпечили належної перевірки рапортів та інших документів, які мали підтверджувати фактичну участь військових у бойових діях. Унаслідок цього держава безпідставно виплатила понад 6,7 млн грн.

Зокрема, понад 3,1 млн грн виплатили на підставі рапортів колишнього начальника продовольчої служби, який фактично виконував обов’язки начальника логістики.

Ще понад 2,3 млн грн безпідставно нарахували через неналежний контроль колишнього начальника штабу — першого заступника командира військової частини.

Понад 787 тис. грн виплатили через неналежну перевірку відомостей колишнім заступником командира стрілецької роти, який фактично виконував обов’язки командира. Ще понад 440 тис. грн нарахували на підставі рапортів колишнього начальника медичної служби — начальника медичного пункту.

Усім чотирьом посадовцям інкримінують недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про частину 4 статті 425 Кримінального кодексу України.

Прокурор заявив цивільні позови про відшкодування завданих державі збитків. Крім того, за клопотанням прокурора суд наклав арешт на майно обвинувачених: земельну ділянку, три автомобілі та квартиру.

Нагадаємо, на Львівщині інспектор митниці організував бізнес на "білих квитках". Вартість своїх "послуг" він оцінював у 13 тисяч доларів.

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