Более 6,7 млн грн безосновательных боевых выплат: будут судить четырех военных чиновников

Фото: Офис Генерального прокурора

В Луганской области в суд направили обвинительные акты в отношении четырех военных чиновников, которых обвиняют в служебной халатности

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, из-за ненадлежащей проверки документов военнослужащим безосновательно насчитали более 6,7 млн грн дополнительных выплат за участие в боевых действиях.

По материалам следствия, в декабре 2022 года подразделение территориальной обороны было привлечено к боевым действиям. Однако уже через пять дней его вывели из линии разграничения, передав позиции другой воинской части.

Несмотря на это, в течение двух месяцев военнослужащим продолжали начислять дополнительные выплаты за участие в боевых задачах.

Следствие считает, что должностные лица не обеспечили надлежащей проверки рапортов и других документов, подтверждающих фактическое участие военных в боевых действиях. В результате государство безосновательно выплатило более 6,7 млн грн.

В частности, более 3,1 млн грн выплатили на основании рапортов бывшего начальника продовольственной службы, фактически исполнявшего обязанности начальника логистики.

Еще более 2,3 млн грн безосновательно насчитали из-за ненадлежащего контроля бывшего начальника штаба — первого заместителя командира воинской части.

Более 787 тыс. грн выплатили из-за ненадлежащей проверки сведений бывшим заместителем командира стрелковой роты, который фактически исполнял обязанности командира. Еще более 440 тыс. грн насчитали на основании рапортов бывшего начальника медицинской службы – начальника медицинского пункта.

Всем четырем должностным лицам инкриминируют небрежное отношение военного должностного лица к службе в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Речь идет о части 4 статьи 425 Уголовного кодекса.

Прокурор заявил гражданские иски о возмещении нанесенного государству ущерба. Кроме того, по ходатайству прокурора суд наложил арест на имущество обвиняемых: земельный участок, три автомобиля и квартиру.

Напомним, во Львовской области инспектор таможни организовал бизнес на "белых билетах" . Стоимость своих "услуг" он оценивал в 13 тысяч долларов.