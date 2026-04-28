Сотрудники СБУ совместно с подразделениями Сил обороны, беспилотными центрами и пограничниками провели серию мощных налетов на пункты базирования российских захватчиков на временно оккупированной Луганщине, нанеся врагу ощутимые потери в живой силе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Как сообщили в спецслужбе, в прошлом месяце вместе с собратьями 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ и 3 пограничного отряда Восточного регионального управления ГНСУ совершили серию массированных налетов по пунктам базирования личного состава армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области.

В частности, в Луганске, Беловодске и селе Шульгинка Старобельского района нанесены точные удары по зданиям, где размещались оккупанты.

Отдельно отработан район населенного пункта Рудово на Сватовщине – там уничтожены места сосредоточения живой силы противника, а также склады с боеприпасами.

Все цели были обнаружены и идентифицированы. По переданным координатам подразделения ВСУ и ГНСУ нанесли высокоточные удары.

