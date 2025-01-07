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07 січня 2025, 13:17

8 років за зраду України: за ґрати відправився бойовик "Луганської гвардії"

07 січня 2025, 13:17
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фото: полиция Луганской области
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Одного з лідерів так званої "Луганської гвардії", який захоплював будівлі СБУ та ЛОДА, вчиняв проросійські заколоти та воював проти українських військових засудили 8 років ув’язнення

Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської поліції, передає RegioNews.

Як стало відомо, в жовтні 2024 року в Донецькій області бойовика затримав підрозділ Нацгвардії України. Наразі, 32-річного луганчанина визнано винним в участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування, викраденні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і захопленні державних будівель та споруд і засуджено до 8 років позбавлення волі.

За інформацією правоохоронців, у 2014 році, коли в Луганську проросійські бойовики почали захоплювати державні установи та адміністративні будівлі, луганські оперативники фіксували осіб, які захоплювали будівлі СБУ, телеканалу та інших важливих об'єктів інфраструктури міста. Серед них був і на той час 21-річний житель Луганська.

Крім того, в квітні 2014 року проросійськи налаштований луганчанин разом з іншими однодумцями влаштували в центрі міста мітинг на підтримку країни-агресора.

Зловмисник, який на той момент був одним із лідерів терористичної організації "Луганська гвардія", залучив до протиправних дій декількох осіб, з якими він захопив будівлю Управління Служби безпеки України в Луганській області. Далі, на підтвердження контролю, вони встановили на її даху прапори Росії та так званої "ЛНР".

Після цього, з підвального приміщення СБУ сепаратисти викрали вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої.

Пізніше, засуджений також приймав безпосередню активну участь в захопленні будівлі Луганської облдержадміністрацї, прокуратури та Головного управління МВС України у Луганській області й встановив на них російські прапори.

На початку травня 2014 року він добровільно вступив до незаконного збройного формування "Козацька національна гвардія всевеликого війська донського ім. Платова" на посаду стрілка. Отримав військову форму, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

У період з літа по жовтень 2014 року зрадник брав участь у бойових зіткненнях з українськими військовими в районі населених пунктів Станиця Луганська, Миколаївка, Піонерське Луганської області та поряд з аеропортом "Луганськ".

Поліція Луганщини оприлюднила фото засудженого. Судячи з усього, мова йде про Лі Вон Чоля – громадянина України корейського походження, якого українські військові взяли в полон у листопаді 2024 року. Він також відомий під псевдонімом Герман Прокопів).

Свою вину в інкримінованих йому злочинах чоловік визнав повністю. Наразі він відбуває призначене судом покарання.

Раніше повідомлялось, що СБУ зібрала доказову базу ще на чотирьох зрадників України, які воювали проти Сил оборони на Сході. Один із фігурантів уже отримав 15 років тюрми.

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