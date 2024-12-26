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Об этом сообщает Луганская ОГА, передает RegioNews.

"В 2025 году в так называемой "ЛНР" обещают положить начало процедуре оформления загранпаспорта РФ", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что сейчас жители оккупированной Луганщины вынуждены ездить за получением этого документа в РФ.

"Правда, для оформления биометрического паспорта, срок действия которого составляет 10 лет, придется пользоваться этим маршрутом и дальше. Потому что в "ЛНР" будут выдавать только загранпаспорта старого образца, которые действительны пять лет. Но в обоих случаях по этим документам куда угодно не путешествуешь. Потому что во многих странах их не примут", – отметили в ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры в Луганской области объявляют "бесхозными" дома, в которых живут люди.