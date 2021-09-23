Експосадовець шахти на Луганщині постане перед судом за нарахування 300 тисяч виплат

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На Луганщині одному із колишніх керівників шахти "Первомайськвугілля" правоохоронці інкримінують зловживання службовим становищем: нарахував посадовцю 300 тисяч гривень безпідставних виплат

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними слідчих, один із керівників шахти погодив письмову заяву про видачу поворотної фінансової допомоги посадовцю шахти. В наслідок чого йому безпідставно були нараховані 300 тис. грн, а відтак держпідприємству завдано збитків на відповідну суму.

На підставі отриманих доказів слідчі повідомили одному з керівників державного підприємства "Первомайськвугілля" про підозру. Наразі слідство завершено.

Експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд виніс вирок щодо судді Мукачівського міськрайонного суду та його спільнику за хабар у 2 тисячі гривень.