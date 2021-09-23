12:21  23 вересня
Ляшко розповів, чи потрібно COVID-вакцинованим носити маску
11:59  23 вересня
На Буковині випав сніг
08:09  23 вересня
Бойовики продовжують обстріли із заборонених озброєнь: поранено двох бійців ООС
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2021, 12:14 169

Експосадовець шахти на Луганщині постане перед судом за нарахування 300 тисяч виплат

23 вересня 2021, 12:14 169
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Луганщині одному із колишніх керівників шахти "Первомайськвугілля" правоохоронці інкримінують зловживання службовим становищем: нарахував посадовцю 300 тисяч гривень безпідставних виплат

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними слідчих, один із керівників шахти погодив письмову заяву про видачу поворотної фінансової допомоги посадовцю шахти. В наслідок чого йому безпідставно були нараховані 300 тис. грн, а відтак держпідприємству завдано збитків на відповідну суму.

На підставі отриманих доказів слідчі повідомили одному з керівників державного підприємства "Первомайськвугілля" про підозру. Наразі слідство завершено.

Експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд виніс вирок щодо судді Мукачівського міськрайонного суду та його спільнику за хабар у 2 тисячі гривень.

суд чиновники поліція шахта керівник

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua