На Луганщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом: дев'ять осіб постраждали
Поблизу міста Кремінна у Луганській області сталося зіткнення автомобіля Toyota Camry з мікроавтобусом Volkswagen, в результаті чого постраждали 9 осіб
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Луганської області.
В результаті ДТП 9 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні", - заявили правоохоронці.
Наразі не повідомляється, хто саме став винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди.
У поліції вирішують питання про порушення кримінальної справи за статтею 286 КК України (порушення правил дорожнього руху).
Раніше повідомлялось, що на Волині у ДТП постраждали семеро людей.
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