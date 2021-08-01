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01 серпня 2021, 17:12 65

На Луганщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом: дев'ять осіб постраждали

01 серпня 2021, 17:12 65
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Фото: Facebook
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Поблизу міста Кремінна у Луганській області сталося зіткнення автомобіля Toyota Camry з мікроавтобусом Volkswagen, в результаті чого постраждали 9 осіб

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Луганської області.

В результаті ДТП 9 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні", - заявили правоохоронці.

Наразі не повідомляється, хто саме став винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди.

У поліції вирішують питання про порушення кримінальної справи за статтею 286 КК України (порушення правил дорожнього руху).

Раніше повідомлялось, що на Волині у ДТП постраждали семеро людей.

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