На Луганщине легковушка столкнулась с микроавтобусом: девять человек пострадали
Вблизи города Кременная в Луганской области произошло столкновение автомобиля Toyota Camry с микроавтобусом Volkswagen, в результате чего пострадали 9 человек
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Луганской области.
В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу", - заявили правоохранители.
Пока не сообщается, кто именно стал виновником этого дорожно-транспортного происшествия.
В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения).
Ранее сообщалось, что на Волыни в ДТП пострадали семь человек.
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