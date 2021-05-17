На Луганщине военный комиссар попался на взятке

Он требовал 1,5 тысячи долларов за помощь в службе в ВСУ

Он требовал 1,5 тысячи долларов за помощь в службе в ВСУ

Фото: Нацполиция

В Луганской области 15 мая военного комиссара задержали на взятке.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что он требовал от местного жителя 1,5 тысячи долларов за помощь в службе в Вооруженных силах Украины.

Военному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследует это дело военная прокуратура.

Напомним, недавно в Одесской области полицейский попался на взятке. Он требовал от гражданина 1 500 долларов за отказ возбудить уголовное дело.