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17 мая 2021, 16:30 7

На Луганщине военный комиссар попался на взятке

17 мая 2021, 16:30 7
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Он требовал 1,5 тысячи долларов за помощь в службе в ВСУ
Он требовал 1,5 тысячи долларов за помощь в службе в ВСУ
Фото: Нацполиция
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В Луганской области 15 мая военного комиссара задержали на взятке.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что он требовал от местного жителя 1,5 тысячи долларов за помощь в службе в Вооруженных силах Украины.

Военному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследует это дело военная прокуратура.

Напомним, недавно в Одесской области полицейский попался на взятке. Он требовал от гражданина 1 500 долларов за отказ возбудить уголовное дело.

Украина взятка военные Луганщина Луганская область

 
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