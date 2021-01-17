У неділю бойовики лише раз порушили "тишу" на Донбасі

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом поточної доби на переважній кількості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася "тиша". Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом попередньої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.