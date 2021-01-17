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У неділю бойовики лише раз порушили "тишу" на Донбасі
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17 січня 2021, 18:06 29

У неділю бойовики лише раз порушили "тишу" на Донбасі

17 січня 2021, 18:06 29
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Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом поточної доби на переважній кількості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася "тиша". Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом попередньої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС обстріл військова техніка бойовики
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