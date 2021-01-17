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В воскресенье боевики лишь раз нарушили "тишину" на Донбассе
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17 января 2021, 18:06 26

В воскресенье боевики лишь раз нарушили "тишину" на Донбассе

17 января 2021, 18:06 26
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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет
Фото: из открытых источников
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В течение текущих суток на подавляющем количестве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась "тишина". Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Широкине, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из станкового противотанкового гранатомета.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

Напомним, в течение предыдущих суток, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС обстрел военная техника боевики
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