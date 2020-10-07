В оккупированных районах Донбасса от COVID-19 погибло 265 человек - ООН

Всего там зарегистрировано 4888 случаев заражения

Всего там зарегистрировано 4888 случаев заражения

Фото: из открытых источников

Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться. Особенно это станет заметным с наступлением холодов.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

Так, по последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрировано 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли.

Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных”, - заявляют в ООН.

Отмечается, что гуманитарные организации доставляют жителям востока Украины воду, продовольствие, одежду, одеяла, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь. Однако в УКГВ ООН также сообщают, что по состоянию на начало октября доноры выделили только 36% суммы, необходимой для предоставления гуманитарной помощи жителям востока Украины.

Напомним, с 5 октября в Украине действует новое эпидемическое зонирования, призванное сдержать распространение коронавируса.

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