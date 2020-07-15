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15 июля 2020, 09:29 6

Боевики не выпускают абитуриентов с Донбасса для поступления в украинские вузы

15 июля 2020, 09:29 6
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Фото: из открытых источников
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На оккупированной части Донбасса боевики не выпускают на подконтрольную Украине территорию абитуриентов, которые хотят поступить в украинские вузы без ВНО.

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.

По его словам, разрешение на пересечение линии разграничения выдает так называемый "межведомственный штаб" боевиков, который выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР", - написал Казанский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон об отмене ВНО для абитуриентов из ОРДЛО.

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