Боевики не выпускают абитуриентов с Донбасса для поступления в украинские вузы
На оккупированной части Донбасса боевики не выпускают на подконтрольную Украине территорию абитуриентов, которые хотят поступить в украинские вузы без ВНО.
Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский.
По его словам, разрешение на пересечение линии разграничения выдает так называемый "межведомственный штаб" боевиков, который выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.
Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР", - написал Казанский.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон об отмене ВНО для абитуриентов из ОРДЛО.