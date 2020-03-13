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13 березня 2020, 11:39 9

На Донбасі затримали підозрювану у сприянні сепаратистам

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13 березня 2020, 11:39 9
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На блокпосту поблизу Городища військовослужбовці Національної гвардії України в ОТУ "Північ" затримали жінку за підозрою в участі у діяльності незаконних збройних формувань
Фото: НГУ
На блокпосту поблизу Городища військовослужбовці Національної гвардії України в ОТУ "Північ" затримали жінку за підозрою в участі у діяльності незаконних збройних формувань

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НГУ в ОТУ "Північ".

Під час перевірки документів виявилось, що жінка 1969 року народження, мешканка міста Луганська, є у базі ситуаційного центру, підозрюється в участі у діяльності незаконних збройних формувань і підлягає затриманню.

Для з’ясування всіх обставин громадянку передали поліції.


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