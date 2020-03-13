На Донбассе задержали подозреваемую в содействии сепаратистам

На блокпосту возле Городища военнослужащие Национальной гвардии Украины в ОТУ "Север" задержали женщину по подозрению в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований

Фото: НГУ

На блокпосту возле Городища военнослужащие Национальной гвардии Украины в ОТУ "Север" задержали женщину по подозрению в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НГУ в ОТУ "Север". Во время проверки документов оказалось, что женщина 1969 года рождения, жительница города Луганска, в базе ситуационного центра, подозревается в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и подлежит задержанию. Для выяснения всех обстоятельств гражданку передали полиции.

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