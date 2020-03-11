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11 марта 2020, 20:00 2

Северодонецкий избирком лишил полномочий 16 депутатов из команды Игоря Буткова

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11 марта 2020, 20:00 2
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Решением городской избирательной комиссии Северодонецка 16 депутатов мэрии из группы Игоря Буткова ("Оппозиционный блок"), включая самого Буткова, лишены своих полномочий
Фото: ЦИК
Решением городской избирательной комиссии Северодонецка 16 депутатов мэрии из группы Игоря Буткова ("Оппозиционный блок"), включая самого Буткова, лишены своих полномочий

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

Так, сегодня, 11 марта, прошло заседание городской избирательной комиссии. В числе прочих, было рассмотрено решение о принятии присяги новыми членами избиркома, которых связывают с интересами народного депутата Сергея Шахова. Это позволило дать старт процедуре отзыва депутатов Буткова по так называемой народной инициативе.

Общее количество членов комиссии, принявших участие в заседании – девять из 17-ти, то есть решения являются правомерными. Кворум соблюден.

Далее, согласно процедуре, "Оппозиционный блок" должен предложить новые кандидатуры депутатов. На сайте Центральной избирательной комиссии указаны 13 человек.

Сейчас, после отзыва 16-ти депутатов, депутатский корпус Северодонецкой мэрии состоит из 20 человек. То есть кворум при условии принятия ими дальнейших решений будет соблюден.

Напомним, процесс отзыва депутатов Северодонецкого городского совета, инициированный нардепом Сергеем Шаховым, был поставлен на паузу 17 февраля. Подробнее о противостоянии и борьбе за власть в Северодонецке между командами Игоря Буткова и Сергея Шахова можно узнать здесь.


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