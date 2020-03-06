Франція надасть 33 мільйони євро на водопостачання Луганської області

Франція допоможе модернізувати застарілу систему водопостачання Луганської області

Фото: Луганська облдержадміністрація

Франція допоможе модернізувати застарілу систему водопостачання Луганської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганської облдержадміністрації.

"Вже на наступному тижні ми вирушаємо у Францію для підписання відповідних угод. Гроші будуть спрямовані на модернізацію системи водопостачання області", - заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Він зауважив, що через застарілу інфраструктуру водопостачання населені пункти Луганщини зазнають до 30 % втрат. Кошти, які мають надати французи, допоможуть виправити ситуацію.