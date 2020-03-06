Франция предоставит 33 миллиона евро на водоснабжение Луганской области
Франция поможет модернизировать устаревшую систему водоснабжения Луганской области
Франция поможет модернизировать устаревшую систему водоснабжения Луганской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.
"Уже на следующей неделе мы отправляемся во Францию для подписания соответствующих соглашений. Деньги будут направлены на модернизацию системы водоснабжения области", - заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Он отметил, что из-за устаревшей инфраструктуры водоснабжения населенные пункты Луганской области несут до 30% потерь. Средства, которые должны предоставить французы, помогут исправить ситуацию.
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