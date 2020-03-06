Франция предоставит 33 миллиона евро на водоснабжение Луганской области

Франция поможет модернизировать устаревшую систему водоснабжения Луганской области

Фото: Луганская облгосадминистрация

Франция поможет модернизировать устаревшую систему водоснабжения Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

"Уже на следующей неделе мы отправляемся во Францию ​​для подписания соответствующих соглашений. Деньги будут направлены на модернизацию системы водоснабжения области", - заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он отметил, что из-за устаревшей инфраструктуры водоснабжения населенные пункты Луганской области несут до 30% потерь. Средства, которые должны предоставить французы, помогут исправить ситуацию.