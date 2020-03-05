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05 березня 2020, 13:45 1

"Гради" та танки. ОБСЄ зафіксувала порушення ліній відведення в "ЛНР"

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05 березня 2020, 13:45 1
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ОБСЄ зафіксувала 40 реактивних систем залпового вогню, розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Луганської області
Фото: ОБСЄ
ОБСЄ зафіксувала 40 реактивних систем залпового вогню, розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Луганської області

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в звіті Місії від 4 березня.

Згідно документа, 2 березня беспілотник ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував 20 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля Краснолуцького, 7 - на полігоні біля Міусинська, 7 - на території об’єкту на південний захід від Садового. 3 березня патруль Місії зафіксував 6 "Градів", що рухалися в південному напрямку дорогою на південний захід від Іванівки Луганської області. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

Крім того, 2 березня беспілотник ОБСЄ зафіксував 11 танків (Т-64Б/Т-64БМ – 8 од., Т-72 – 3 од.), 10 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба",122 мм) на полігоні біля Міусинську, а 3 березня патруль Місії зафіксував 2 танка (Т-72) на полігоні біля населеного пункту Круглик. Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.


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