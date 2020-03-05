"Гради" та танки. ОБСЄ зафіксувала порушення ліній відведення в "ЛНР"
Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в звіті Місії від 4 березня.
Згідно документа, 2 березня беспілотник ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував 20 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля Краснолуцького, 7 - на полігоні біля Міусинська, 7 - на території об’єкту на південний захід від Садового. 3 березня патруль Місії зафіксував 6 "Градів", що рухалися в південному напрямку дорогою на південний захід від Іванівки Луганської області. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.
Крім того, 2 березня беспілотник ОБСЄ зафіксував 11 танків (Т-64Б/Т-64БМ – 8 од., Т-72 – 3 од.), 10 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба",122 мм) на полігоні біля Міусинську, а 3 березня патруль Місії зафіксував 2 танка (Т-72) на полігоні біля населеного пункту Круглик. Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.
- 16:36 05 березня Порушення на два мільярди і 149 кримінальних проваджень: результати господарювання мерії Києва
- 16:23 05 березня Посольство США привітало Дениса Шмигаля із призначенням на посаду
- 16:20 05 березня У Харківській області агітатори Світличної привернули увагу поліції
- 16:19 05 березня У Мелітополі підозрюваний зник з будівлі суду
- 16:07 05 березня Заступника голови держагенства водних ресурсів судитимуть за махінації з Бучацьким водосховищем
- 15:59 05 березня В Донецькій області сержант ЗСУ отримав 9 років за вбивство співслужбовця
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука