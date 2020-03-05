"Грады" и танки. ОБСЕ зафиксировала нарушения линий отвода в "ЛНР"
Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в отчете Миссии от 4 марта.
Согласно документа, 2 марта беспилотник ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал 20 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) у Краснолучского, 7 - на полигоне возле Миусинска, 7 - на территории объекта на юго-запад от Садового. 3 марта патруль Миссии зафиксировал 6 "Градов", которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от Ивановки Луганской области. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.
Кроме того, 2 марта беспилотник ОБСЕ зафиксировал 11 танков (Т-64Б / Т-64БМ - 8 ед., Т-72 - 3 ед.), 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д 30 "Жаба", 122 мм) на полигоне возле Миусинска, а 3 марта патруль Миссии зафиксировал 2 танка (Т-72) на полигоне у населенного пункта Круглик. Указанное вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.
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