За фактом обстрілу автомобіля ЗСУ в Луганській області розпочато кримінальне провадження

Правоохоронці задокументували результати обстрілу автомобіля українських військових в зоні проведення ООС збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ в Луганській області

Фото: прокуратура Луганської області

Правоохоронці задокументували результати обстрілу автомобіля українських військових в зоні проведення ООС збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ в Луганській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

За даними слідства, 1 березня поблизу Нижньотеплого Станично-Луганського району відкрито вогонь з протитанкової керованої ракети (ПТКР) по військовому вантажному автомобілю, який розвозив продукти харчування. Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу. У безпосередній близькості від місця обстрілу – житлові будинки цивільного населення, про що противнику було добре відомо.

У результаті влучання снаряду в кабіну службового автомобіля Збройних Сил України один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Вилучені елементи ракети та обстріляний автомобіль направлять для проведення відповідних експертиз.