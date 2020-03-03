За фактом обстрілу автомобіля ЗСУ в Луганській області розпочато кримінальне провадження
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
За даними слідства, 1 березня поблизу Нижньотеплого Станично-Луганського району відкрито вогонь з протитанкової керованої ракети (ПТКР) по військовому вантажному автомобілю, який розвозив продукти харчування. Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу. У безпосередній близькості від місця обстрілу – житлові будинки цивільного населення, про що противнику було добре відомо.
У результаті влучання снаряду в кабіну службового автомобіля Збройних Сил України один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Вилучені елементи ракети та обстріляний автомобіль направлять для проведення відповідних експертиз.
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