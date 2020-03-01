Бойовики "вгатили" по машині українських військових з ПРК. Один чоловік загинув, шестеро – поранені

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Фото: пресцентр штабу операції Об’єднаних сил

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", було зафіксовано три обстріли: поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій: поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу.

1 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення та ще три чоловіка отримали бойове ураження. Це сталося під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу населеного пункту Нижньотепле. Російські окупанти помітили автомобіль та застосували протитанковий ракетний комплекс.

Усіх поранених та уражених українських військовослужбовців оперативно доставили до стаціонарних медичних закладів та надали кваліфіковану медичну допомогу.

"Враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком ймовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил Російської Федерації, а не поспіхом навчена вчорашня цивільна людина”, - зазначили в ООС.

Нагадаємо, раніше RegioNews писало про те, що 1 березня на Донбасі загинув військовослужбовець зі Львовської області.