Четверо постраждалих, серед них дитина: на Кіровоградщині зіткнулися два авто

Фото: ДСНС

На Кіровоградщині вдень 24 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждали четверо людей, серед них 10-річний хлопчик. Двом жінкам знадобилася допомога рятувальників — їх деблокували з пошкоджених автомобілів

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Аварія сталася біля села Олександрівка Маловисківської громади. Зіткнулися два автомобілі.

"Внаслідок зіткнення двох автомобілів травмувалися троє жінок та 10-річний хлопчик. Двоє постраждалих потребували допомоги рятувальників", — повідомило Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували з аварійних транспортних засобів двох постраждалих — жінок 1987 та 1994 років народження. Після цього їх передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також рятувальники відключили акумуляторні батареї в автомобілях, щоб запобігти можливим додатковим небезпекам.

Наразі всі обставини та причини ДТП встановлюють відповідні фахівці.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка. Загинули двоє маленьких дітей, ще троє людей отримали травми.