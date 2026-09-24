Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині постраждали троє людей

Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом 24 вересня російські війська майже 40 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджені сільськогосподарське підприємство, магазини та автомобілі.

Постраждали троє людей. 72-річну жінку госпіталізували. За даними ОВА, вона перебуває у стані середньої тяжкості. Чоловіки віком 57 та 77 років лікуються амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська атакували Українську та Зайцівську громади. Внаслідок ударів там виникли пожежі.

Інформація про наслідки російських атак уточнюється.

Нагадаємо, що упродовж 24 вересня російські війська атакували населені пункти Херсонської області ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 внаслідок російських обстрілів поранення отримали четверо людей.