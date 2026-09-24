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24 вересня 2026, 21:32

У Нікополі чоловік під час сварки кілька разів ударив знайомого ножем

24 вересня 2026, 21:32
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Нікополі Дніпропетровської області під час сварки 35-річний чоловік завдав своєму знайомому кілька ударів ножем у тулуб та шию

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Правоохоронці затримали нападника та повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Злочин стався 19 вересня близько 17:10 в одній із квартир Нікополя. За даними поліції, 50-річний чоловік прийшов до свого знайомого. Між чоловіками виникла сварка, під час якої господар квартири схопив ніж і завдав гостю декілька ударів у тулуб та шию.

Попри отримані поранення, потерпілий залишався при свідомості та самостійно викликав швидку медичну допомогу. Медики госпіталізували його до лікарні. За висновком фахівців, отримані ним тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

Оперативники карного розшуку Нікопольського районного управління поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний мешканець Нікополя, який, за даними правоохоронців, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров’я людини.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

21 вересня слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту.

Нагадаємо, що у Дніпрі під час конфлікту між двома чоловіками один з учасників ударив іншого кулаком в обличчя. Потерпілий втратив рівновагу, впав та вдарився головою, після чого його госпіталізували.

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