Фото: ДСНС

У ніч на 24 вересня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Внаслідок ударів зафіксовані руйнування та пожежі у трьох районах міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загалом внаслідок атак загинули двоє людей, щонайменше вісім зазнали поранень.

У Солом’янському районі частково зруйновані складські будівлі, спалахнула пожежа з розповсюдженням вогню на підвальні приміщення. Рятувальники ліквідували пожежу. Трьох постраждалих госпіталізували.

У Подільському районі через влучання на парковці неподалік пологового будинку згоріли чотири автомобілі – вогонь ліквідували. На місці виявили тіло загиблого.

За іншою адресою рятувальники загасили пожежу в одноповерховій нежитловій будівлі.

У Дніпровському районі пошкоджена триповерхову адміністративну будівлю (пожежу ліквідували, виявили одного постраждалого).

За іншою адресою зруйновано приватний будинок, пожежу загасили, одну людину врятували. Також пошкоджені два сусідні будинки.

На місцях працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, 23 вересня у селі Безруки Харківської області російський безпілотник влучив у легковий автомобіль. Внаслідок удару поранень зазнали 68-річний чоловік і 52-річна жінка. Чоловік помер від отриманих травм.