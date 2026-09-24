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24 вересня 2026, 21:58

Росія масовано атакувала Одещину: постраждали 11-місячна дівчинка та її мати

24 вересня 2026, 21:58
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Фото: ДСНС
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Вдень 24 вересня російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області реактивними безпілотниками та баражуючими боєприпасами. Унаслідок атаки постраждали 11-місячна дівчинка та її 35-річна мати. Обох госпіталізували

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними прокуратури, під час атаки було зруйновано шостий поверх багатоквартирного житлового будинку. Також у приватному домоволодінні вибило скління, пошкоджено господарську споруду та шість автомобілів.

11-місячна дівчинка та її 35-річна мати дістали поранення внаслідок російської атаки. Обох потерпілих доправили до лікарні.

На місці ударів правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази воєнного злочину.

За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що упродовж 24 вересня російські війська атакували населені пункти Херсонської області ствольною артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 внаслідок російських обстрілів поранення отримали четверо людей.

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