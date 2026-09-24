Ціни на АЗС знову "штормить": скільки коштує бензин і дизель
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільні. При цьому дизель потроху падає в ціні
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 24 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,56 гривні за літр (+0,01 гривні);
- бензин А-95 – 89,25 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-92 – 85,96 гривні за літр (+0,03 гривні);
- дизпальне – 98,41 гривні за літр (-0,09 гривні);
- автогаз – 43,93 гривні за літр (+без змін).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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