16:10  11 вересня
На Харківщині чоловік "знищив" свій дім заради кількох мільйонів
13:44  11 вересня
На Житомирщині 17-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедистку
01:35  11 вересня
Ведуча Соломія Вітвіцька зізналась, чи вигадала вже ім'я первістку
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2026, 22:40

На Волині судили чоловіка через фото з мавпою

11 вересня 2026, 22:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Волині судили чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Суд виніс йому вирок

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У червні чоловік пропонував туристам фотографуватись із мавпою за гроші. При цьому правоохоронці з'ясували, що тварину утримували в умовах, які не відповідали її потребам. Крім того, мавпа постійно перебувала під впливом сторонніх людей.

Чоловік на суд не прийшов, тому справу розглянули без гнього. В результаті суд призначив йому 3 400 гривень штрафу. Однак мавпу не конфіскували: не було доказів того, що перебування тварини у власника становить загрозу її життю чи здоров’ю.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд жорстоке поводження з тваринами Волинська область
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Бензин в Україні все дорожче: що відбувається з цінниками на АЗС
11 вересня 2026, 23:55
ЗСУ вдарили по російським "Панцирям-С1" та місцю запуску дронів
11 вересня 2026, 23:20
У Києві чоловік отримав термін через крадіжку секс-іграшок
11 вересня 2026, 22:55
У Львові уродженець РФ напав із ножем на військового ТЦК та поліцейського
11 вересня 2026, 22:25
На Харківщині школярка танцювала під російську пісню з матами на тлі портретів загиблих військових
11 вересня 2026, 21:55
Сенс цих атак по АЗС один – терор
11 вересня 2026, 21:40
У Краматорську снаряд повністю знищив будинок: є загиблі
11 вересня 2026, 21:25
Прикордонники показали, як вони виходять на розвідку під небезпекою ворожих дронів
11 вересня 2026, 20:45
У Києві РФ вдруге атакувала офісні будівлі
11 вересня 2026, 20:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Всі блоги »