На Волині судили чоловіка через фото з мавпою

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На Волині судили чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Суд виніс йому вирок

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У червні чоловік пропонував туристам фотографуватись із мавпою за гроші. При цьому правоохоронці з'ясували, що тварину утримували в умовах, які не відповідали її потребам. Крім того, мавпа постійно перебувала під впливом сторонніх людей.

Чоловік на суд не прийшов, тому справу розглянули без гнього. В результаті суд призначив йому 3 400 гривень штрафу. Однак мавпу не конфіскували: не було доказів того, що перебування тварини у власника становить загрозу її життю чи здоров’ю.

Нагадаємо, що на Черкащині чоловіка судили за жорстоку розправу над тваринами. Він вбив собак та викинув їх на території кладовища.