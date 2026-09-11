У Львові уродженець РФ напав із ножем на військового ТЦК та поліцейського
У Львові судили уродженця Росії. Відомо, що він із ножем напав на військового ТЦК, а також поранив поліцейського
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Інцидент стався 6 липня у Львові. Під час перевірки документів чоловік почав нецензурно висловлюватись на адресу військових ТЦК та поліцейських. Згодом він вдарив одного з військових ногою у груди.
Після цього чоловіка посадили до службового авто. Проте там він дістав із кишені ніж та вдарив двічі поліцейського: у плече та палець.
На суді чоловік визнав провину. Йому призначили 4 роки позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням та встановив іспитовий строк тривалістю два роки.
Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.