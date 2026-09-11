У Києві чоловік отримав термін через крадіжку секс-іграшок

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У Києві судили чоловіка за викрадення майна з магазину. Відомо, що вкрав він інтимні іграшки

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

11 березня чоловік був у магазині в Києві. Тоді він підійшов до стелажів із товаром. Коли він переконався, що ніхто не спостерігає, він вкрав фалоімітатор із насадкою на ручку, коробку з вібратором, ще один вібратор. Загалом це товари на понад 7 тисяч гривень.

На суді чоловік визнав провину та просив суворо його не карати. Суд прищзначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі, але звільнив відбування покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю один рік.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.