ЗСУ вдарили по російським "Панцирям-С1" та місцю запуску дронів
Сили оборони У№країни 10 вересня та у ніч на 11 вересня уразили низку важливих військових об’єктів противника. Зокрема, на території РФ
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.
На території Таганрогу українські військові атакували два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Також у Березках (Брянська область РФ) уразили радіолокаційну станцію ворога.
У Петропавлівці Луганської області українські захисники вдарили по центру підготовки операторів безпілотників підрозділу "Ахмат". У Сніжному Донецької області уражено Сніжнянський машинобудівний завод.
Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.
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