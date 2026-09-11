Отже, маємо удари по АЗС. Більш того, схоже, що перелік київських станцій, по яких який начебто готуються атаки, що з’явився напередодні цих самих атак, схоже, справжній

Отже, маємо удари по АЗС. Більш того, схоже, що перелік київських станцій, по яких який начебто готуються атаки, що з’явився напередодні цих самих атак, схоже, справжній

Фото з відкритих джерел

Принаймні за два дні постраждало три з вісімнадцяти станцій. Схоже також, хтось хотів, щоб той список всі побачили. Тепер ці удари виглядають як справжній квест – є станція в списку чи нема?

А загалом нічого нового в тактиці рсні нема. Вона така ж, як у Сумах, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі. Відмінність в тому, що в столиці ще немає фпв, "молній" та КАБів.

Сенс цих атак по АЗС один – терор. Інших сенсів немає і не буде.

Декілька цифр. За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, з початку "заправочного" терору було атаковано понад 300 АЗС. За моїми спостереженнями, близько 80% станцій відновлюється. Тому в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін внаслідок цього.

За даними податкової служби, в Києві на сьогодні 270 діючих ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, в Київській області – 529. Тобто сумарно 800 АЗС.

Відповідно говорити про якийсь вплив цих атак на ринок точно не доводиться.

На жаль, протидії шахедам нема. Якщо на Сході є проекти з сітками і вже навіть сталевими "мангалами" над АЗС, то проти шахеда захисту нема.

Самих важливим питанням є безпека. В тривогу автозаправна станція точно не найкраще місце для перебування. Днями бачив, як на одеській трасі на ОККО за два дні збудували тимчасове мобільне укриття. Такі вже є на UPG на Окружній дорозі, у Ворзелі є на AMIC. В прифронтових регіонах їх вже встановлюють десятками. Вочевидь, скоро вони масово з’являться і в столиці.