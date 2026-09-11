Сенс цих атак по АЗС один – терор
Принаймні за два дні постраждало три з вісімнадцяти станцій. Схоже також, хтось хотів, щоб той список всі побачили. Тепер ці удари виглядають як справжній квест – є станція в списку чи нема?
А загалом нічого нового в тактиці рсні нема. Вона така ж, як у Сумах, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі. Відмінність в тому, що в столиці ще немає фпв, "молній" та КАБів.
Сенс цих атак по АЗС один – терор. Інших сенсів немає і не буде.
Декілька цифр. За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, з початку "заправочного" терору було атаковано понад 300 АЗС. За моїми спостереженнями, близько 80% станцій відновлюється. Тому в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін внаслідок цього.
За даними податкової служби, в Києві на сьогодні 270 діючих ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, в Київській області – 529. Тобто сумарно 800 АЗС.
Відповідно говорити про якийсь вплив цих атак на ринок точно не доводиться.
На жаль, протидії шахедам нема. Якщо на Сході є проекти з сітками і вже навіть сталевими "мангалами" над АЗС, то проти шахеда захисту нема.
Самих важливим питанням є безпека. В тривогу автозаправна станція точно не найкраще місце для перебування. Днями бачив, як на одеській трасі на ОККО за два дні збудували тимчасове мобільне укриття. Такі вже є на UPG на Окружній дорозі, у Ворзелі є на AMIC. В прифронтових регіонах їх вже встановлюють десятками. Вочевидь, скоро вони масово з’являться і в столиці.