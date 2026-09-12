"Даються взнаки сидіння в укритті": донька хореографа Жені Кота захворіла
Хореограф Женя Кот розповів, що його дворічна донька Леля захворіла. Він розповів, що вже звернувся до лікарів
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Танцівник не розкривав подробиці про стан здоров'я маленької доньки. Проте він розповів, що під час повітряних тривог вони не нехрують безпекою і завжди йдуть в укриття. Саме це, на думку Жені Кота, могло вплинути.
"Принцеса захворіла. Даються взнаки сидіння в укритті цілими днями", - говорить хореограф.
Нагадаємо, раніше акторка Даша Малахова розповіла, який стрес вона пережила під час одного з обстрілів. Біля дому артистки впав дрон.
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