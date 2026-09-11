Бензин в Україні все дорожче: що відбувається з цінниками на АЗС
В Україні ціни на бензин лишаються нестабільними. Ціни на пальне продовжують зростати
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 11 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 87,42 гривні за літр (+0,24 гривні);
- бензин А-95 – 83,96 гривні за літр (+0,63 гривні);
- бензин А-92 – 79,69 гривні за літр (+0,12 гривні);
- дизпальне – 94,63 гривні за літр (+0,87 гривні);
- автогаз – 43,44 гривні за літр (без змін).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
ЗСУ вдарили по російським "Панцирям-С1" та місцю запуску дронів
11 вересня 2026, 23:20У Києві чоловік отримав термін через крадіжку секс-іграшок
11 вересня 2026, 22:55На Волині судили чоловіка через фото з мавпою
11 вересня 2026, 22:40У Львові уродженець РФ напав із ножем на військового ТЦК та поліцейського
11 вересня 2026, 22:25На Харківщині школярка танцювала під російську пісню з матами на тлі портретів загиблих військових
11 вересня 2026, 21:55Сенс цих атак по АЗС один – терор
11 вересня 2026, 21:40У Краматорську снаряд повністю знищив будинок: є загиблі
11 вересня 2026, 21:25Прикордонники показали, як вони виходять на розвідку під небезпекою ворожих дронів
11 вересня 2026, 20:45У Києві РФ вдруге атакувала офісні будівлі
11 вересня 2026, 20:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »