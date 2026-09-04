21:20  04 вересня
На Вінниччині натовп витягнув з авто та побив військового ТЦК
20:45  04 вересня
У Києві внаслідок атаки росіян пошкоджена територія "Софії Київської"
19:57  04 вересня
На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей і 23 поранені
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2026, 22:26

Зламав руку чоловікові, який не підлягав мобілізації: на Чернігівщині судитимуть сержанта ТЦК

04 вересня 2026, 22:26
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

На Чернігівщині повідомили про підозру сержанту районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, за версією слідства, під час заходів оповіщення силоміць намагався доправити чоловіка до службового автомобіля та зламав йому руку

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає RegioNews.

Інцидент стався 18 червня у Прилуках. За даними ДБР, військові ТЦК разом із поліцейським проводили заходи оповіщення та зупинили чоловіка для перевірки документів.

Правоохоронець, як зазначають слідчі, перевірив документи чоловіка та повідомив військовослужбовцям ТЦК, що той не перебуває в розшуку і не підлягає мобілізації.

Попри це, за версією слідства, сержант ТЦК разом з іншим військовим заламав чоловікові руки за спину та почав силоміць тягнути його до службового автомобіля.

Унаслідок цього потерпілий, за даними ДБР, отримав закритий уламковий перелом плечової кістки зі зміщенням уламків та ушкодженням променевого нерва.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що такі дії, окрім заподіяної шкоди потерпілому, можуть негативно впливати на довіру до військових та державних інституцій.

"Окрім заподіяної шкоди потерпілому, такі дії, за оцінкою слідства, завдають шкоди авторитету Збройних сил України, формують негативне ставлення суспільства до діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й підривають довіру до державних інституцій в умовах воєнного стану", — зазначили в ДБР.

Сержанту ТЦК повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ДБР мобілізація ТЦК
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
Бригада Нацполіції "Лють" влаштувала окупантам потужне "полювання"
04 вересня 2026, 22:47
У Миколаївській області через атаки безпілотників пошкоджено ТЦ і будинок, є постраждалі
04 вересня 2026, 21:56
Був у розшуку: у Львові біля школи знайшли мертвого чоловіка
04 вересня 2026, 21:45
Атака на Київщину: ворог поцілив у складські приміщення в Бучанському районі
04 вересня 2026, 21:41
На Вінниччині натовп витягнув з авто та побив військового ТЦК
04 вересня 2026, 21:20
На Дніпропетровщині через понад 40 ворожих ударів загинула людина та є постраждалі
04 вересня 2026, 20:49
У Києві внаслідок атаки росіян пошкоджена територія "Софії Київської"
04 вересня 2026, 20:45
Трамп відправляє спецпредставників до Путіна
04 вересня 2026, 20:25
НАБУ і САП проводять масштабну спецоперацію проти Офісу Генпрокурора
04 вересня 2026, 20:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Віталій Шабунін
Всі блоги »