Зламав руку чоловікові, який не підлягав мобілізації: на Чернігівщині судитимуть сержанта ТЦК

Фото: ДБР

На Чернігівщині повідомили про підозру сержанту районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, за версією слідства, під час заходів оповіщення силоміць намагався доправити чоловіка до службового автомобіля та зламав йому руку

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає RegioNews .

Інцидент стався 18 червня у Прилуках. За даними ДБР, військові ТЦК разом із поліцейським проводили заходи оповіщення та зупинили чоловіка для перевірки документів.

Правоохоронець, як зазначають слідчі, перевірив документи чоловіка та повідомив військовослужбовцям ТЦК, що той не перебуває в розшуку і не підлягає мобілізації.

Попри це, за версією слідства, сержант ТЦК разом з іншим військовим заламав чоловікові руки за спину та почав силоміць тягнути його до службового автомобіля.

Унаслідок цього потерпілий, за даними ДБР, отримав закритий уламковий перелом плечової кістки зі зміщенням уламків та ушкодженням променевого нерва.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що такі дії, окрім заподіяної шкоди потерпілому, можуть негативно впливати на довіру до військових та державних інституцій.

"Окрім заподіяної шкоди потерпілому, такі дії, за оцінкою слідства, завдають шкоди авторитету Збройних сил України, формують негативне ставлення суспільства до діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й підривають довіру до державних інституцій в умовах воєнного стану", — зазначили в ДБР.

Сержанту ТЦК повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.