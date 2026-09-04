У Києві чоловік підірвав себе гранатою
Інцидент стався увечері 4 вересня. Правоохоронці розпочали перевірку
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Інцидент стався у Святошинському районі столиці. Попередньо, чоловік на вулиці привів у дію боєприпас, і сталась детонація. Внаслідок вибуху чоловік отримав травми. Також постраждали троє людей, які були поруч.
"На місці перебуває слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Медики надають допомогу постраждалим. Всі обставини події зʼясовуються", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше у Львові біля школи знайшли тіло чоловіка.
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