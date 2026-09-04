У Миколаївській області через атаки безпілотників пошкоджено ТЦ і будинок, є постраждалі
У Миколаївській області внаслідок російських атак 4 вересня постраждали двоє людей. Пошкоджені торговельний центр у Миколаєві та приватний будинок у селі Дмитрівка
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.
За його словами, російські військові атакували Миколаїв, попередньо, безпілотником типу Shahed-238. Внаслідок удару пошкоджений торговельний центр. Постраждав 72-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Також російські війська атакували Куцурубську громаду, попередньо, безпілотником типу "Ланцет". У селі Дмитрівка пошкоджений дах приватного будинку. Постраждав 57-річний чоловік, його також госпіталізували.
"Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", — зазначив Решетілов.
Нагадаємо, що російські військові ввечері 4 вересня атакували цивільну інфраструктуру Київської області. У Бучанському районі зафіксували влучання у складські приміщення.