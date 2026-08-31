Бензин стрімко дорожчає: які ціни на українських АЗС цього тижня
В Україні на тлі обстрілів та ситуації на Близькому Сході ціни на пальне лишаються нестабільними. Цього тижня вартість бензину знову почала зростати
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 31 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 83,85 гривні за літр (+0,23 гривні);
- бензин А-95 – 80,07 гривні за літр (+0,16 гривні);
- бензин А-92 – 76,90 гривні за літр (+0,02 гривні);
- дизпальне – 92,53 гривні за літр (-0,13 гривні);
- автогаз – 43,07 гривні за літр (+0,4 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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