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27 червня 2026, 00:35

Акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж: фото пропозиції

27 червня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Савранський поїхали на відпочинок у Туреччину. Проте повернеться звідти артистка вже нареченою

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Юрій Савранський зробив пропозицію Наталці Денесенко. Вона сказала йому "так" біля храму Аполона. Заручини відбулись у присутності сина акторки. Пара поділилась фотографіями, де вже можна розглянути обручку з діамантом.

Нагадаємо, раніше Андрій Федінчик розповідав, як після розлучення з дружиною Наталкою Денисенко проводить час із сином. За словами артиста, він проводить із хлопчиком максимально багато часу та намагається брати максимальну участь в його вихованні. Акторка також розповідала, що колишній чоловік взяв на себе частину витрат, пов'язаних із дитиною.

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